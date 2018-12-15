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Большие очереди! Ситуация на КПВВ сегодня, 15 декабря
15.12.2018 08:50
Сегодня, 15 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 325 авто, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме и открылись по зимнему графику работы.
Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/70;
«Марьинка» - 0/50;
«Новотроицкое» - 30/45;
«Гнутово» - 40/60.
Теги: Донбасс, машины, КПВВ, очереди
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