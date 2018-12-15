Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука

15.12.2018 20:56

Переселенцы обеспокоены ситуацией с принудительным отъемом жилья в оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также вопросами, связанными с оплатой за коммунальные услуги, передает mrpl.city.

Ситуацию прокомментировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Любая смена права собственности, которая происходит в отношении физических или юридических лиц не в соответствии с украинским законодательным полем, считается недействительной. После установления конституционной власти на оккупированной территории право собственности первичному владельцу будет возвращено при любых обстоятельствах. Это норма закона, который называют то "о деоккупации", то "о реинтеграции", – заявил Тука в эфире 5 канала.

По его словам, МинВОТ сейчас не имеет физической возможности препятствовать принудительному отъему жилья в том случае, когда люди там не проживают.

По словам замминистра, подобные случаи «узаконены» в «ДНР» и в «ЛНР» «указами экс-глав республик» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Кроме того, переселенцев интересуют и другие вопросы.

«Ко мне очень часто обращаются люди, которые сейчас живут на оккупированной территории. Они сейчас не платят за коммунальные услуги там. Будет ли украинская власть взимать с них какие-то штрафы, пени за эту неуплату? Нет, не будет. Второй вопрос из серии "вата в голове" – не будет ли украинская власть преследовать жителей оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, которые оплачивают за коммунальные услуги в "банк ДНР", как финансирование терроризма? Это маразм. Никто никого за это преследовать не будет», - заявил замминистра МинВОТ.