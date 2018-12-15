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Архив - Донецкая область

На Донбассе погибли трое десантников

15.12.2018 10:21
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На Донбассе погибли трое десантников

На Донбассе от ранений погибло трое военнослужащих 79 десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в Facebook.
Алексея Савченко написал, что, у бригады уже три потери, двое военнослужащих скончались в результате полученных ранений.
«Трех воинов потеряла наша 79 бригада. Двое из них погибли от ранений на передовой. Воины Света … они навсегда остаются в наших душах и наших сердцах. Военнослужащие — с Днепропетровской и Кировоградской областей. Николаевщина скорбит вместе с вами», — написал Савченко



Теги: Донбасс, погибли, ранения, десантники
 
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