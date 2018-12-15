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На КПВВ «Новотроицкое» сорвалась попытка очередной провокации боевиков
15.12.2018 08:44
13 декабря, боевики пропустили в "серую зону" около 100 человек, зная, что на КПВВ "Новотроицкое" прекращаются пропускные операции.
Об этом сообщает пресс-центр Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины.
"Вчера решением командования ООС в очередной раз была продолжена работа контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" с целью обеспечения безопасности граждан, прибывших из временно оккупированной территории Украины около 17.00, то есть по истечении установленного графика пропускных операций. Провокационные действия российских военных формирований своей цели не достигли", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 37 автомобилей и более 100 человек было оформлено в установленном порядке и пропущено на территорию Украины.
Теги: Донбасс, провокация, Новотроицкое, боевики, КПВВ
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