- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто13:44
- Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП12:40
- В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ12:02
- На Донбассе погибли трое десантников10:21
Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки
У парня не было шансов выжить. Смертельное ЧП произошло несколько часов назад. Свидетелями произошедшего стали десятки горожан, родные погибшего (был младший брат подростка,- ред). Все снимали экстремала, но перед этим никто из них не попытался отговорить мальчика. Ему было всего 15 лет. Мать, по словам очевидцев, до сих пор находится на месте трагедии, и не может поверить, что ее сына нет в живых, передает "Диалог.UA".
Как пишут в макеевских пабликах, сегодняшний случай снова пополнил список смертей подростков из-за этой злополучной многоэтажки-недостроя. Дело в том, что смерть парня – третья по счету за 2018 год. "Власти" "ДНР" знают по проблеме, но никак не реагируют на нее. Дети продолжают лазить по крыше недостроя и калечить себя.
Выяснилось, что погибший вместе с друзьями взобрался на крышу, как ее называют в народе, "проклятой многоэтажки", и решил спрыгнуть с нее с парашютом. Но прыжок оказался неудачным - парашют неправильно сложили, да и техникой, необходимой для таких трюков, парень на обладал. "У меня на глазах с парашютом прыгнул, малолетки прыгали с парашютом, радовались. Но лететь он спиной начал и жестко шлепнулся", "Виноваты не те, кто смотрел, а сам подросток. Жаль, что так вышло, но жизнь не терпит глупости людей", "Значит недалекого ума был, к великому сожалению и горю родителей", "Капец! Собралась толпа, и никто не пытался остановить, а только снимали? Люди утратили человечность и здравый смысл. Напрочь! И дело тут не в доступности этого недостроя (нашлось бы что-то другое). Дело в людской глупости и безразличии. Жаль родителей ребенка", - бурно обсуждают в комментариях. Более того, как говорят свидетели, погибший мальчик был даже не из Макеевки. Вместе с компанией он специально приехал из Харцызска, чтобы совершить этот злополучный прыжок.
Теги: Донбасс, Макеевка, подросток, ДНР, многоэтажка, погиб
- 14-летний совершил зверское убийство в оккупированной Макеевке
- «ДНР»: В результате взрыва в Макеевке погибли два человека
- Взорванная Макеевка: оккупанты Донбасса признались, что соврали про обстрел. И придумали новую версию
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- В Макеевке ФСБ и "Оплот" зачищают "неформатных ополченцев"
- В Макеевке "министру информации ДНР" заказали передачу о том, "сколько воровал Ахметов"
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- «ЛНР» приговорила предпринимателя к 13 годам тюрьмы. Полтора года его удерживали в плену15:06
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Борода»14:45
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто13:44
- Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки18:39
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании установок РЭБ17:47
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"17:25
- НВФ активно применяли минометы на Луганском направлении17:06
- Взрыв в Красногоровке: Пострадало два жителя16:44
- Опубликован закон о госбюджете на 2019 год16:24
- В Макеевке арендодателей наказывают за снижение арендной платы16:05
- Беларусь готовится к войне: министр обороны после совещания с Лукашенко сделал громкое заявление15:46
- Новогодние приметы: на что нужно обратить внимание15:27
- Главари «ДНР» вывезли урожай зерновых в Россию15:24
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе