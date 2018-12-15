Оккупированная Макеевка "гудит": снова погиб ребенок, прыгнув с крыши "проклятой" многоэтажки

15.12.2018 18:39

У парня не было шансов выжить. Смертельное ЧП произошло несколько часов назад. Свидетелями произошедшего стали десятки горожан, родные погибшего (был младший брат подростка,- ред). Все снимали экстремала, но перед этим никто из них не попытался отговорить мальчика. Ему было всего 15 лет. Мать, по словам очевидцев, до сих пор находится на месте трагедии, и не может поверить, что ее сына нет в живых, передает "Диалог.UA".

Как пишут в макеевских пабликах, сегодняшний случай снова пополнил список смертей подростков из-за этой злополучной многоэтажки-недостроя. Дело в том, что смерть парня – третья по счету за 2018 год. "Власти" "ДНР" знают по проблеме, но никак не реагируют на нее. Дети продолжают лазить по крыше недостроя и калечить себя.

Выяснилось, что погибший вместе с друзьями взобрался на крышу, как ее называют в народе, "проклятой многоэтажки", и решил спрыгнуть с нее с парашютом. Но прыжок оказался неудачным - парашют неправильно сложили, да и техникой, необходимой для таких трюков, парень на обладал. "У меня на глазах с парашютом прыгнул, малолетки прыгали с парашютом, радовались. Но лететь он спиной начал и жестко шлепнулся", "Виноваты не те, кто смотрел, а сам подросток. Жаль, что так вышло, но жизнь не терпит глупости людей", "Значит недалекого ума был, к великому сожалению и горю родителей", "Капец! Собралась толпа, и никто не пытался остановить, а только снимали? Люди утратили человечность и здравый смысл. Напрочь! И дело тут не в доступности этого недостроя (нашлось бы что-то другое). Дело в людской глупости и безразличии. Жаль родителей ребенка", - бурно обсуждают в комментариях. Более того, как говорят свидетели, погибший мальчик был даже не из Макеевки. Вместе с компанией он специально приехал из Харцызска, чтобы совершить этот злополучный прыжок.