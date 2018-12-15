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«Шандарахнуло знатно, с раскатом»: дончане сообщают о мощных взывах
15.12.2018 22:31
Жители Донецка, находящегося под контролем НВФ «ДНР», слышали очень громкие взрывы.
Такие сообщения появились в соцсети Twitter, передает donpress.com.
Сообщается, что приблизительно в 19:10 по местному времени раздался громкий взрыв в районе Ленинского РИК, поселка Ларинка.
«Донецк 19.10 д Ленинский РИК — ничего себе грохнуло… громко Ларинка. Шандарахнуло знатно, с раскатом. По направлению к проходной завода наблюдали какое-то белое облако», — пишет очевидец.
Позже появились сообщения о повторном взрыве:
«19:26 (по Киеву) шось бахнуло»,
«Донецк 20.29 д Ларинка — опять. Боссе, был на улице… ого-го… Боссе. Несколько минут назад было громко!».
По непроверенной информации «взорвался пыльник на второй печи» Донецкого металлургического завода.
Теги: Донецк, Донбасс, завод, ДНР, взрывы, соцсети, НВФ
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