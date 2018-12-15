«Шандарахнуло знатно, с раскатом»: дончане сообщают о мощных взывах

15.12.2018 22:31

Жители Донецка, находящегося под контролем НВФ «ДНР», слышали очень громкие взрывы.

Такие сообщения появились в соцсети Twitter, передает donpress.com.

Сообщается, что приблизительно в 19:10 по местному времени раздался громкий взрыв в районе Ленинского РИК, поселка Ларинка.

«Донецк 19.10 д Ленинский РИК — ничего себе грохнуло… громко Ларинка. Шандарахнуло знатно, с раскатом. По направлению к проходной завода наблюдали какое-то белое облако», — пишет очевидец.

Позже появились сообщения о повторном взрыве:

«19:26 (по Киеву) шось бахнуло»,

«Донецк 20.29 д Ларинка — опять. Боссе, был на улице… ого-го… Боссе. Несколько минут назад было громко!».

По непроверенной информации «взорвался пыльник на второй печи» Донецкого металлургического завода.