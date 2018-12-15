Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП

15.12.2018 12:40

Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса в социальных сетях жалуются на взяточничество и очереди на КПП «ДНР». При этом они отмечают, что со стороны Украины пересекают линию разграничения быстро и без проблем, пишут Донецкие новости.

«Хочется спросить, когда наконец на ДНР-посту наведут, наконец, порядок, не будет никаких очередей, никаких льготных и суперльготных очередей. Стоят вояки, втупую "стригут бабки". Неужели Денис Владимирович ("глава ДНР" Пушилин – прим.) об этом не знает или знает и покрывает? На Марьинке нет никаких проблем.15 минут – и проезжаешь», – пишет автор поста.

В комментариях пользователи отмечают, что навести порядок на КПВВ просто не хотят, поскольку это «хороший источник прибыли».

Игорь: «Мне не единожды повторяли на посту днр: твои права закончились в 14-м году»;

Яни: «Что вы хотели, когда каждый день пост дыры зарабатывает от полляма рублей в сторону Украины. Сами выбрали этот путь с мая 14 года»;

Алиса: «Это "пчелы". И они собирают правильный "мед". И этот "мед" жрет определенная прослойка вверху. Схема старая: служащий должен сделать определенный план, все что сверху – это будет его. Это как в ГАИ, как в ментуре, короче, золотое дно»;

Елена: «При Захарченко (убитый «глава ДНР» – прим.) так было, а то, что-то изменится: вы что, в сказку попали? Верите в чудеса? Пока существую бп – это хороший источник прибыли. Так вот возьмут и уберут торговлю очередью»;

Ольга: «На украинских блокпостах тоже есть такие же льготные очереди. Отличие только в том, что там эти очереди они быстро проверяют и запускают остальных, а не держат льготы чтоб стояли по 40 мин. Их уже давно проверили, но главное потянуть время»;

Александр Борисенко: «Не платите и не будет очередей, вы же сами деньги даете, что бы побыстрее....».