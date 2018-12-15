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Архив - Донецкая область

В Красногоровке в жилом доме взорвалась граната

15.12.2018 22:04
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В Красногоровке в жилом доме взорвалась граната

Нетрезвый житель Красногоровки, находясь в гостях, уронил РГД-5, в результате чего в доме произошел взрыв. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.
Вчера, 14 декабря, полицейские получили сообщение о том, что в больницу г. Курахово были госпитализированы жители Красногоровки 1984 и 1972 годов рождения с многочисленными осколочными ранениями тела.
Установлено, что по улице Чкалова живет один из пострадавших. Там полицейские изъяли остатки РГД-5. Оказалось, что 34-летний владелец гранаты принес ее к своему товарищу, где они вместе распивали алкоголь. Из-за неосторожного обращения она упала и взорвалась.
На это время продолжается досудебное расследование.



Теги: Донбасс, дом, взрыв, Красногоровка, граната
 
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