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«Весь город слышал!»: дончане испуганы громким взрывом в городе
Вчера вечером жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сегодня вечером вздрогнули от мощного взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальной сети, пишет ДонПресс.
В своих комментариях люди пишут, что взрыв прогремел около 20:00 по местному времени. По их словам, мощный звук был слышен практически во всех районах города:
«В сторону Марьинки вроде минусонули, был на улице аж подпрыгнул, текстиль»
«Донецк 19−02к: что-то бахнуло?»
«Донецк, текстиль похоже на минус ооочень сильный, сторона Марьинки, падение не слышу»
«Донецк 20.03 д Центр услышал залп Абакумова, пока единичный бах, сильный, окна трухануло хорошо».
«В 20.00д на Калиновке был здорово слышен двойной ба-бах. И после — ничего. Похоже, что-то на месте рвануло, и так себе не кисло. Направление непонятно, вроде с С-З»»
Часть дончан предполагает, что взрыв погремел в центре города, так как во многих домах центральных районов задрожали окна:
«Донецк кого взорвали??»
«Заперевальный, тоже услышали»
«Весь город слышал»
«Калиновка, ДОБ, задрожали стекла»
Теги: Донецк, Донбасс, страх, взрывы
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