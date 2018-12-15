ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"

15.12.2018 17:25

Боевики открыли огонь по украинским военным из минометов 82-мм калибра. Всего за прошедшие сутки 14 декабря террористы 10 раз сорвали режим прекращения огня.

Силы ООС дали жесткий отпор "ДНР/ЛНР" на донецком и луганском направлениях, наемники РФ отступили с потерями, передает "Диалог.UA".

В сообщении штаба ООС в Facebook сказано, что у ВСУ одна санитарная потеря. Террористы имеют двух уничтоженных наемников.

Под огнем боевиков оказались позиции ВСУ у Светлодарска, хутора Вольный, Марьинки, Песок, Старогнатовки, Первомайского, Чермалыка, Гнутово, Водяное.

Кроме того, боевики РФ обстреливали украинских защитников из БМП-2, ЗУ-23-2 и другого завезенного Кремлем на оккупированный Донбасс оружия.