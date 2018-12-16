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Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра

16.12.2018 09:01
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Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра

Вечером 15 декабря под Горловкой произошло серьезное обострение. В результате боя с ВСУ гибридная армия РФ понесла серьезные потери. О бое под Горловкой "гудят" соцсети, передает "Диалог.UA".
Об эскалации под Горловкой рассказал известный twitter-аккаунт IgorGirkin, отслеживающий сообщения сепаратистов в соцсетях. Те пожаловались, что после столкновения с украинской армией у "ДНР" много погибших.
"А вы пацанов в сводку добавили, которые сегодня на "минусе" погибли, или опять спишите, уроды", - обратился один из "ДНРовцев" в военному руководству "республики".
В штебе ООС подтвердили потери у врага. Согласно утренней сводке ВСУ, за 15 декабря армия РФ лишилась 3 наемников, еще 8 человек были отправлены на больничные койки. Примечательно, что сразу после боя террористы прекратили какие-либо провокации в отношении ВСУ. Сегодня, с начала суток не было зафиксировано ни одного обстрела, в то время, как 15 декабря случилось аж 12 инцидентов с применением тяжелой артиллерии. В ходе одного из обстрелов погиб боец ООС от пули вражеского снайпера.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Горловка, армия, потери, ВСУ
 
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