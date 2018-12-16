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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе

16.12.2018 17:50
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Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе

Боевики «ЛДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные потери, которые старательно скрывает «командование» боевиков. Однако, информация становится достоянием гласности.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает украинская разведка, за минувшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса были ликвидирован трое боевиков «ЛДНР» и ещё 8 человек получили ранения.



Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, потери
 
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