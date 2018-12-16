Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе

16.12.2018 17:50

Боевики «ЛДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные потери, которые старательно скрывает «командование» боевиков. Однако, информация становится достоянием гласности.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает украинская разведка, за минувшие сутки на временно оккупированных территориях Донбасса были ликвидирован трое боевиков «ЛДНР» и ещё 8 человек получили ранения.