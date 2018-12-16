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На Донбассе усилились бои: у противника большие потери
В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки подразделения НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя в вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Во время боевых действий один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.
По данным штаба, противник бил из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям ВСУ возле населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.
Также, НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских бойцов возле населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении и позиций ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, возле Чермалыка, Гнутово, Лебединского на Мариупольском направлении
По данным украинской разведки, за сутки трое членов НВФ были убиты и 8 ранены.
С начала текущих суток противник огонь не открывал.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, противник
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