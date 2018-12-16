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На окупованому Донбасі бойовики утримують щонайменше 89 цивільних заручників
«Медійна ініціатива за права людини» заявляє про щонайменше 89 цивільних заручників, які утримуються на непідконтрольній Україні території Донбасу і яких представникам організації вдалося ідентифікувати, пише radiosvoboda.
Співкоординаторка організації Марія Томак оприлюднила інфорграфіку, за якою на Луганщині сепаратисти силоміць утримують 6 військових та 13 цивільних. За інформацією правозахисників, найімовірніше, цих людей утримують у Луганському СІЗО та колишньому приміщенні управління СБУ (яке зараз займає «МГБ ЛНР»).
На Донеччині МІПЛ нараховує 7 військовополонених та 76 цивільних заручників. За даними організації, їх можуть тримати в СІЗО міста Донецьк, Макіївській виправній колонії №32, Сніжнянській виправній колонії №127, а також захопленому угрупованням «ДНР» приміщенні арт-центру «Ізоляція».
Серед заручників – український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв (Васін). Він перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України. Також МІПЛ говорить про утримання у заручниках медсестри з Горлівки Марини Чуйкової та підприємця Романа Сагайдака.
Окрім того, правозахисники назвали імена деяких українських військових, які утримуються у полоні сепаратистів вже майже чотири роки.
Як повідомляє МІПЛ, 15 грудня колишні полонені та громадські активісти провели мітинг на майдані Незалежності з метою привернути увагу до доль людей, які нині силоміць утримуються на непідконтрольній Україні території.
Востаннє обмін полоненими на Донбасі між Україною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся в грудні 2017 року, а в листопаді окремо обміняли двох лідерів кримських татар у рамках особистої домовленості між керівниками Росії і Туреччини.
Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти.
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, пленные
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