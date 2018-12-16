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Архив - Донецкая область

Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности

16.12.2018 08:47
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Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке с мосту через реку Кальмиус по проспекту Ильича прыгнул мужчина. Мотивы такого странного поступка неизвестны, но вряд ли человек желал утонуть. Об этом говорят свидетели, сообщают Донецкие новости.
«Он прыгнул с моста в воду, а потом подплыл к опорам моста и люди ему на палке протянули пачку сигарет, звали его вылазить, уговаривали не чудить, вызвали спасателей. Но он покурил и поплыл на берег. Там его ждала мать, кричала ему. Он плыл некоторое время, там льда не было, а потом исчез. Наверное, переоценил свои возможности», – рассказали очевидцы.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили бездыханное тело мужчины. Погибшему было 29 лет. Мать сказала, что он не дожил месяц до своего 30-летия. Мотивы поступка мужчины, как и его состояние на момент прыжка пока неизвестны.



Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, Кальмиус, мост, самоубийство
 
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