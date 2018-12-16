Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности

16.12.2018 08:47

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке с мосту через реку Кальмиус по проспекту Ильича прыгнул мужчина. Мотивы такого странного поступка неизвестны, но вряд ли человек желал утонуть. Об этом говорят свидетели, сообщают Донецкие новости.

«Он прыгнул с моста в воду, а потом подплыл к опорам моста и люди ему на палке протянули пачку сигарет, звали его вылазить, уговаривали не чудить, вызвали спасателей. Но он покурил и поплыл на берег. Там его ждала мать, кричала ему. Он плыл некоторое время, там льда не было, а потом исчез. Наверное, переоценил свои возможности», – рассказали очевидцы.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили бездыханное тело мужчины. Погибшему было 29 лет. Мать сказала, что он не дожил месяц до своего 30-летия. Мотивы поступка мужчины, как и его состояние на момент прыжка пока неизвестны.