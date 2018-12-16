Стало известно, сколько в ноябре погибло мирных жителей

16.12.2018 08:12

По данным ООН, число мирных жертв на Донбассе вследствие вооруженных действий сократилось на 45% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

По данным из обзора гуманитарной ситуации по состоянию на 14 декабря 2018, в ноябре число жертв среди гражданского населения на востоке страны сократилось на 45% по сравнению с октябрем.

Сообщается что за это период на Донбассе пострадали 10 человек из них восемь получили ранения, а двое погибли от разрыва мин. На Донбассе за 2018 год пострадали 210 человек из числа гражданского населения.

Согласно отчету ООН, сегодня в помощи нуждается 3,4 млн жителей Донбасса, которые нуждаются в продовольственной безопасности и соцобеспечении. Отмечается, что 2,3 млн жителей Донбасса нуждаются в квалифицированной медицинской помощи и питании.