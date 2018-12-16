В Донецке один из районов остался без отопления

16.12.2018 21:14

В Калининском районе неподконтрольного Украине Донецка в результате аварии на трансформаторных подстанциях без электроснабжения остались теплопункт и жилые дома.

Об этом сообщил так называемый «глава» Калининского района города Донецка Василий Ткачук, передает donpress.com.

Представитель ОРДО отметил:

«Сейчас без напряжения находятся следующие объекты: один теплопункт по улице Павших Коммунаров, частные дома по улице Лабутенко и десять многоквартирных домов по улице Автотранспортников».

По его словам, авария произошла сегодня ночью, в настоящий момент специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы.