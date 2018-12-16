Главная / Новости / Донецкая область / В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь
Последние новости раздела
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО14:24
- Жители оккупированной Донетчины дали «объективные» оценки новой власти «ДНР»12:24
- С территории РФ на оккупированные территории Донбасса заходят люди в «военной форме»12:08
- Дискриминация переселенцев: правительство проповедует свое мировоззрение11:51
- На Донбассе усилились бои: у противника большие потери10:30
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра09:01
- Самоубийство в Донецке: Стали известны подробности08:47
- Ситуация на КПВВ: В очередях — сотни машин08:23
В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь
16.12.2018 17:26
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке снова наблюдаются перебои со связью мобильного оператора Vodafone.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, связь исчезла в Ворошиловском районе. Также на отсутствие сигнала жалуются жители ул. Привокзальной.
«В Ворошиловском нет мтс, ни одного деления», — пишет дончанин.
«Нет на Привокзальном водафона», — добавил другой автор.
Пока что об отсутствии связи сообщают немногие местные жители. Некоторые дончане еще пишут о возможности дозвониться.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, мобильный оператор, МТС, Vodafone, мобильная связь
Читайте также:
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- Боевики "ДНР" оказались в ловушке на оккупированном Донбассе: блогер из Донецка рассказал о крупной проблеме террористов
- Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом
- Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области15:20
- Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО14:24
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Кировска13:05
- Жители оккупированной Донетчины дали «объективные» оценки новой власти «ДНР»12:24
- С территории РФ на оккупированные территории Донбасса заходят люди в «военной форме»12:08
- Дискриминация переселенцев: правительство проповедует свое мировоззрение11:51
- На Донбассе усилились бои: у противника большие потери10:30
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО10:14
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- Новый "перл" Путина "открыл глаза" россиянам: "Он уже ничего не решает и дальше будет только хуже"16:59
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- Почему Путин не уходит с Донбасса: в Москве назвали две главных причины, о которых молчит Кремль16:08
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области15:20
- Пушков озвучил два сценария президента Украины по срыву выборов14:51
- Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО14:24
- «Их тут нет». В соцсети опубликовано печальное фото из Крыма»13:54
- Путин рассказал о своем последнем обещании Иосифу Кобзону13:27
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году