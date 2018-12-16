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Архив - Донецкая область

В Донецке «сотрудники МВД» расстреляли гражданский автомобиль

16.12.2018 23:19
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В Донецке «сотрудники МВД» расстреляли гражданский автомобиль

Боевики «ДНР», которых оккупационные «власти ДНР», переименовали в «народную милицию», применяют оружие против мирных граждан. В Донецке был расстрелян гражданский автомобиль. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР», переименованные в «народную милицию», готовы применить оружие в отношении мирных граждан. Так, во временно оккупированном Донецке не улице Горной боевики на глазах у горожан расстреляли водителя автомобиля. Инцидент случился ещё 10 декабря, в вечернее время. Однако «официальные власти ДНР» старательно скрывают происшедшее.

Даже сторонники боевиков возмущены. «Донецкий Абориген» возмущенно пишет в соцсети: «Странный народ в силовых структурах работает, с одной стороны замы МВД уже каждый минимум по разу пытался написать рапорт и покинуть тонущего капитана, при этом беспределы и произвол не снижает обороты. Почти неделю ждали реакции или жк каких либо следственных мероприятий относительно инцидента на улице Горной 10 декабря. В результате МВД молчит, Прокуратура ничего не видит. А инцидент не рядовой в 20-50 на оживленной улице на глазах у граждан сотрудниками МВД был расстрелян гражданский автомобиль, марки мерседес. Водитель автомобиля получил тяжелое огнестрельное ранение. Причин и оснований для огня на поражение у сотрудников не было»,

«На улице Горной 10 декабря в 20-50 на на глазах у граждан сотрудниками МВД был расстрелян гражданский автомобиль, марки мерседес. Водитель автомобиля получил тяжёлое огнестрельное ранение нескучновгетто».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, МВД, расстрел, автомобиль, ДНР
 
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