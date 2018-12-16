Последние новости раздела
- В Донецке "силовики" окончательно "сорвались с цепи" и кошмарят граждан: сепаратисты уже не могут молчать22:08
- На окупованому Донбасі бойовики утримують щонайменше 89 цивільних заручників21:43
- В Донецке один из районов остался без отопления21:14
- В «ДНР» заявили, что выдали 4 тыс. свидетельств о браке18:59
- Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе17:50
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО14:24
- Жители оккупированной Донетчины дали «объективные» оценки новой власти «ДНР»12:24
- С территории РФ на оккупированные территории Донбасса заходят люди в «военной форме»12:08
В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ
16.12.2018 22:35
В ОРДО был арестован член НВФ «ДНР» Николай Бубякин, «командир» Краматорского «ополчения».
Об этом сообщает Twitter блогер NecroMancer, передает donpress.com.
Бубякина арестовали якобы за «госизмену».
Его данные занесены в базу «Миротворца — там Бубякин значится, как один из организаторов «Антимайдана» в Краматорске и «командир» краматорского «ополчения».
Теги: Донбасс, Краматорск, арест, ДНР, ополчение, НВФ
Читайте также:
- "Ротация" министров в ДНР - еще один слетел с кресла в камеру
- Агентура " МГБ ДНР" пугает народ "концлагерем" под Краматорском, - Тымчук
- Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»
- В супермаркете Краматорска женщина украла водку. На День влюбленных
- В Краматорске на выборы идет ярый защитник "ДНР" (ВИДЕО)
- В "ДНР" арестован заместитель "прокурора" Донецка
- В Донецке "силовики" окончательно "сорвались с цепи" и кошмарят граждан: сепаратисты уже не могут молчать22:08
- На окупованому Донбасі бойовики утримують щонайменше 89 цивільних заручників21:43
- В Донецке один из районов остался без отопления21:14
- В «ДНР» заявили, что выдали 4 тыс. свидетельств о браке18:59
- Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе17:50
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области15:20
- Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО14:24
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Кировска13:05
- В Донецке "силовики" окончательно "сорвались с цепи" и кошмарят граждан: сепаратисты уже не могут молчать22:08
- На окупованому Донбасі бойовики утримують щонайменше 89 цивільних заручників21:43
- В Донецке один из районов остался без отопления21:14
- Генерал спрогнозировал дальнейшие шаги Кремля после предоставления Украине Томоса20:37
- Опечаленный Томосом изгнанник "Оппоблока" Бойко проговорился о реальном рейтинге Порошенко: "У нас нет шансов"20:05
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- В «ДНР» заявили, что выдали 4 тыс. свидетельств о браке18:59
- Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе17:50
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- Новый "перл" Путина "открыл глаза" россиянам: "Он уже ничего не решает и дальше будет только хуже"16:59
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- В сети указали на "зраду" с избранием главной красавицы у боевиков ДНР
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году