В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ

16.12.2018 22:35

В ОРДО был арестован член НВФ «ДНР» Николай Бубякин, «командир» Краматорского «ополчения».

Об этом сообщает Twitter блогер NecroMancer, передает donpress.com.

Бубякина арестовали якобы за «госизмену».

Его данные занесены в базу «Миротворца — там Бубякин значится, как один из организаторов «Антимайдана» в Краматорске и «командир» краматорского «ополчения».