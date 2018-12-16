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Архив - Донецкая область

Жители оккупированной Донетчины дали «объективные» оценки новой власти «ДНР»

16.12.2018 12:24
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Жители оккупированной Донетчины дали «объективные» оценки новой власти «ДНР»

Рейтинг главы «республики» в настоящее время на отметке 81%, связанные с деятельностью Дениса Пушилина ожидания перемен к лучшему по-прежнему высоки, пишут СМИ «ДНР». 66% опрошенных отметили как «главное в такой короткий срок достижение» — снижение цен на газ и некоторые продукты первой необходимости, а также повышение стипендий учащимся республиканских вузов и техникумов и зарплат работникам бюджетной сферы.
Более трети — 34% респондентов зафиксировали улучшения в сфере республиканских СМИ, «меньше пафоса, больше фактов», а 22% отметили повышение качества обслуживания граждан чиновниками госструктур.
Впрочем, как отмечают украинские эксперты, данные цифры трудно назвать объективными, потому что было заранее указано, как именно и на какие вопросы должны отвечать жители «респулики».



Теги: Донбасс, рейтинг, оценка, ДНР, Пушилин
 
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