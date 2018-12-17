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Блокировал украинскую военную часть: В Бахмуте задержали экс-участника НВФ
В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) полицейские задержали 49-летнего экс-участника незаконного вооруженного формирования (НВФ), который в 2014 году «нес службу» на блокпосту, и препятствовал деятельности украинской воинской части. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«Сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего мужчину по подозрению в причастности к деятельности террористов. Установлено, что он осуществлял незаконную фильтрацию на блокпосту, расположенному вблизи Бахмута. Также подозреваемый участвовал в блокировании воинской части, чем способствовал российской агрессии и оккупации Донбасса», – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, после освобождения города бывший участник НВФ скрывал свое криминальное прошлое. Наемник был уверен, что о его деятельности, кроме «собратьев», никому не известно, ведь во время оккупации в городе был «комендантский час» и баррикады НВФ в окрестностях почти никто не пересекал.
Как отмечается, было открыто уголовное производство по ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
Сейчас продолжается расследование.
В полиции подчеркнули, что если бы задержанный самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сдался добровольно, то он, после определенной процедуры проверки на причастность к тяжким преступлениям, получил бы шанс на освобождение от уголовной ответственности.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, военные, боевики, Бахмут
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