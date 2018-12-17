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Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»
Оккупационные «власти ДНР» добрались до железнодорожных вагонов, оставшихся на временно оккупированных территориях Донецкой области. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Ранее неоднократно сообщалось, что оккупационные власти «ДНР» и боевики пилят «на металл» всё, что подворачивается. Режутся и вывозятся металлоконструкции и оборудование предприятий. Теперь дошла очередь и до железнодорожных вагонов – их вывозят в РФ в качестве металлолома.
Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Про вагоны я как-то раньше писал. Сегодня переговорил со знакомыми с тех краев, говорят, больше сотни вывезли. Это с одной станции. Кое-где пришлось кусты и молодые деревья вырубывать, т к пути с 14 г местами позарастали»,
«Даже на металл, считайте сами, тара полувагона 22-24 т, в зависимости от модификации. Но вывоз потихоньку продолжается, остатки еще есть. Видимо теперь деньги в «правильные» карманы пошли»,
«Воровали, воруют и будут воровать. Иначе не умеют. Затем и пришли».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, железная дорога, вагон, ДНР, боевики
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