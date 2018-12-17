Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой

17.12.2018 17:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой

Боевики "ДНР" устроили настоящую панику в социальных сетях и заявляют, что жителям Светлодарска сказали в срочном порядке покинуть город накануне активизации боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает телеграм-канал боевиков WarGonzo, заявляя о концентрации военной техники и танков ВСУ на передовой. Боевики также сообщают, что украинская армия концентрирует силы на горловском направлении в районе Светлодарской дуги. 

У российских наемников началась настоящая паника, так как по данным боевиков в секторе находится сразу несколько крупных подразделений украинской армии общей численностью до 20 000 человек.

"Таким образом, нашим защитникам (боевикам "ДНР") на Горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе ШЕСТИ бригад, общей численностью до 20 000 человек, свыше 120-ти танков, более 250-ти орудий полевой артиллерии и минометов, более 110 установок реактивных систем залпового огня", - утверждают боевики.

Напомним, в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке Фокусник. Ранее армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бою.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, боевики, ВСУ, наступление, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх