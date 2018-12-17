"До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой

17.12.2018 17:33

Боевики "ДНР" устроили настоящую панику в социальных сетях и заявляют, что жителям Светлодарска сказали в срочном порядке покинуть город накануне активизации боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает телеграм-канал боевиков WarGonzo, заявляя о концентрации военной техники и танков ВСУ на передовой. Боевики также сообщают, что украинская армия концентрирует силы на горловском направлении в районе Светлодарской дуги.

У российских наемников началась настоящая паника, так как по данным боевиков в секторе находится сразу несколько крупных подразделений украинской армии общей численностью до 20 000 человек.

"Таким образом, нашим защитникам (боевикам "ДНР") на Горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе ШЕСТИ бригад, общей численностью до 20 000 человек, свыше 120-ти танков, более 250-ти орудий полевой артиллерии и минометов, более 110 установок реактивных систем залпового огня", - утверждают боевики.

Напомним, в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке Фокусник. Ранее армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бою.



Источник: www.dialog.ua