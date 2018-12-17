- В Украине увеличилось количество переселенцев18:05
- "До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой 17:33
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу 17:00
- На Донбассе 16 обстрелов за сутки: двое защитников Украины ранены16:45
- Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк 15:30
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью 14:30
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- В Донецке во время комендантского часа грабят гаражи и пытаются врываться в дома13:30
- «Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО13:15
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
"До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой
Боевики "ДНР" устроили настоящую панику в социальных сетях и заявляют, что жителям Светлодарска сказали в срочном порядке покинуть город накануне активизации боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщает телеграм-канал боевиков WarGonzo, заявляя о концентрации военной техники и танков ВСУ на передовой. Боевики также сообщают, что украинская армия концентрирует силы на горловском направлении в районе Светлодарской дуги.
У российских наемников началась настоящая паника, так как по данным боевиков в секторе находится сразу несколько крупных подразделений украинской армии общей численностью до 20 000 человек.
"Таким образом, нашим защитникам (боевикам "ДНР") на Горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе ШЕСТИ бригад, общей численностью до 20 000 человек, свыше 120-ти танков, более 250-ти орудий полевой артиллерии и минометов, более 110 установок реактивных систем залпового огня", - утверждают боевики.
Напомним, в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке Фокусник. Ранее армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бою.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Горловка, ДНР, боевики, ВСУ, наступление, Светлодарская дуга
- Подразделения ВСУ взяли ключевой плацдарм для освобождения Горловки на Светлодарской дуге: Безлер сообщил о крупном поражении "ДНР"
- Итоги мартовских боев на Донбассе
- Обнародованы "официальные" цифры ликвидированных боевиков ДНР за неделю
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции
- В Украине увеличилось количество переселенцев18:05
- "До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой 17:33
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу 17:00
- На Донбассе 16 обстрелов за сутки: двое защитников Украины ранены16:45
- Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк 15:30
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью 14:30
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- В Донецке во время комендантского часа грабят гаражи и пытаются врываться в дома13:30
- «Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО13:15
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
- Вместо Зеленского: в "Квартале 95" предложили нового кандидата в президенты Украины18:20
- В Украине увеличилось количество переселенцев18:05
- Кремль собирается перебросить на Крымский полуостров партию военных истребителей 17:45
- "До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой 17:33
- В Украине может появиться новый праздник17:15
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу 17:00
- На Донбассе 16 обстрелов за сутки: двое защитников Украины ранены16:45
- В 2019 году билеты на поезда «Укрзализныци» подорожают дважды16:30
- Лавров сделал важное заявление об Украине16:17
- В Украине запретили популярный порошок от гастрита16:00
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу