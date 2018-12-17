«ГАИ ДНР» выполняет план по наполнению «бюджета» за счет замены украинских номеров

17.12.2018 21:15

Владельцев авто, въезжающих в ОРДО на украинских номерах, заставляют приобретать номерные знаки так называемой «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Никита Синицин.

По его информации, постановка на временный учет в «ГАИ ДНР» обойдется владельцу авто в 2000 российских рублей (844 гривны по местному курсу). Для того, чтобы получить «новые» номера приходится ждать 2−3 дня. Сообщается, что у местного «ГАИ» есть план, который они должны выполнять.

«Есть некий „план“ по постановке на временный учет авто — не менее 10 машин в день. Так что сделать предложение, от которого нельзя отказаться, могут любому в очереди на КПВВ. Как повезет», — пишет Синицин.

Также он рассказал, что в качестве бонуса на авто клеят наклейку с символикой «ДНР», которую при выезде на подконтрольную Украине территорию приходится сдирать.

Источник: https://donpress.com