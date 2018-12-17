К переселенцам, получающим выплаты, выдвигают дополнительные требования, – правозащитники

17.12.2018 21:32

В Украине количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжает увеличиваться. Единая информационная база данных ВПЛ (ЕИБД) функционирует сравнительно хорошо, с кратковременными перебоями из-за слабой интернет-связи. Об этом говорится в дайджесте «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») за октябрь 2018 года, опубликованном сегодня, 17 декабря, на сайте организации.

Отмечается, что иногда работники Управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) жаловались, что после обновлений ЕИБД теряется информация, и ее приходится вводить снова.

Также есть определенная путаница с нормативно-правовыми актами. Например, ВПЛ, которые из-за боевых действий переезжают из Пивденного и Железного в Торецк (Донецкая обл.), сообщали, что УТСЗН отказалось их регистрировать. Оказалось, что работники использовали старую редакцию Приказа КМУ № 1085, в котором прямо не упоминаются эти населенные пункты. Подобный случай произошел и в Купянске (Харьковская обл.) с переселенцем из Золотого-5. «Представители УТСЗН жалуются, что в течение года их должным образом не инструктировали относительно многочисленных изменений в законодательстве. Министерство социальной политики не организовало никаких семинаров или тренингов по таким изменениям», – говорится в дайджесте.

Кроме того, правозащитники зафиксировали дополнительные требования к ВПЛ, которые получают выплаты. Например, ВПЛ предлагали предоставить:

письменные сообщения об их временном отсутствии на месте регистрации ВПЛ; чеки с банковских операций во время физической идентификации; присутствие собственника жилья при составлении акта обследования; акты обследования от УТСЗН, хотя эти документы ВПЛ не выдают.

Также, по информации правозащитников, с ВПЛ продолжают взимать плату за услуги в отделениях «Ощадбанка» Донецкой области, хотя это случается реже, когда помощь оказывают правозащитники.

Правозащитники напоминают, что согласно постановлению КМУ № 548, ВПЛ, которые получают социальные выплаты или пенсии, должны проходить физическую идентификацию (ФИ) каждые 6 месяцев.

Источник: https://dnews.dn.ua