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Архив - Донецкая область

Какая область окажется под ударом при полномасштабном вторжении РФ

17.12.2018 20:00
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Какая область окажется под ударом при полномасштабном вторжении РФ

В случае полномасштабного вторжения РФ в Луганской области под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта, где проживают 130 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Луганской ОВГА Юрий Клименко.

Так, по итогам комиссии с главнокомандующим Генштаба ВСУ Виктором Муженко, Клименко отметил:

«Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федераци. В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 тысяч человек».

По словам Клименко, все аспекты эвакуации населения в случае необходимости были обсуждены на заседании комиссии. Он добавил:

«В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. А это почти 60 тысяч населения».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, вторжение
 
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