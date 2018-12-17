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«Может и Крым отдать?». Гиркин возмутился словами Лаврова об Украине

17.12.2018 18:55
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«Может и Крым отдать?». Гиркин возмутился словами Лаврова об Украине

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков с возмущением воспринял заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что РФ не будет признавать «ЛДНР», чтобы «не потерять Украины». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Возмущенный Гиркин предложил российской власти вернуть Украине аннексированный Крым. Он пишет:

«Так, может, и Крым следует обратно отдать? Ну, чтобы „Украину не потерять“? Всю? 

П.С. Когда вип-чиновники взахлеб лгут — это выглядит отвратительно. Но когда они лгут настолько глупо и неубедительно, то возникает обоснованное недоумение: если эти людишки ни соврать-то не могут сколько-нибудь правдоподобно, ни просто промолчать (в надежде „сойти за умных“), то какого черта они вообще занимают столь ответственные посты? Ведь они не только сами позорятся, но и страну позорят…».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Лавров, Гиркин
 
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