- "Ночью на улицах что-то страшное": комендантский час в Донецке19:35
- «Может и Крым отдать?». Гиркин возмутился словами Лаврова об Украине18:55
- Украина озвучила главарям ОРДЛО условия по обмену пленными18:39
- В Украине увеличилось количество переселенцев18:05
- "До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой 17:33
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу 17:00
- На Донбассе 16 обстрелов за сутки: двое защитников Украины ранены16:45
- Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк 15:30
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью 14:30
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
«Может и Крым отдать?». Гиркин возмутился словами Лаврова об Украине
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков с возмущением воспринял заявления главы МИД России Сергея Лаврова о том, что РФ не будет признавать «ЛДНР», чтобы «не потерять Украины». Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Возмущенный Гиркин предложил российской власти вернуть Украине аннексированный Крым. Он пишет:
«Так, может, и Крым следует обратно отдать? Ну, чтобы „Украину не потерять“? Всю?
П.С. Когда вип-чиновники взахлеб лгут — это выглядит отвратительно. Но когда они лгут настолько глупо и неубедительно, то возникает обоснованное недоумение: если эти людишки ни соврать-то не могут сколько-нибудь правдоподобно, ни просто промолчать (в надежде „сойти за умных“), то какого черта они вообще занимают столь ответственные посты? Ведь они не только сами позорятся, но и страну позорят…».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Лавров, Гиркин
- "Мы хотим с украинцами быть друзьями..." - Лавров объяснил, почему Украина и Россия "обречены" быть вместе
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- Лавров хочет дружить с братским народом Украины: глава МИД РФ назвал неожиданного виновника "ссоры"
- Россия отказалась от "договора аренды" Крыма у Украины (ВИДЕО)
- Челябинец шел пешком на Урал со строительства Керченского моста
- В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы
- "Ночью на улицах что-то страшное": комендантский час в Донецке19:35
- «Может и Крым отдать?». Гиркин возмутился словами Лаврова об Украине18:55
- Украина озвучила главарям ОРДЛО условия по обмену пленными18:39
- В Украине увеличилось количество переселенцев18:05
- "До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой 17:33
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу 17:00
- На Донбассе 16 обстрелов за сутки: двое защитников Украины ранены16:45
- Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк 15:30
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью 14:30
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- Путин готовит военный вариант: украинский генерал выдал тревожный прогноз19:45
- "Ночью на улицах что-то страшное": комендантский час в Донецке19:35
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность19:15
- «Может и Крым отдать?». Гиркин возмутился словами Лаврова об Украине18:55
- Украина озвучила главарям ОРДЛО условия по обмену пленными18:39
- Вместо Зеленского: в "Квартале 95" предложили нового кандидата в президенты Украины18:20
- В Украине увеличилось количество переселенцев18:05
- Кремль собирается перебросить на Крымский полуостров партию военных истребителей 17:45
- "До 20 000 человек и 120-ти танков..." - боевики "ДНР" напуганы масштабным "наступлением" ВСУ под Горловкой 17:33
- В Украине может появиться новый праздник17:15
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу