На Донбассе 16 обстрелов за сутки: двое защитников Украины ранены

17.12.2018 16:45

За прошедшие сутки противник осуществил 16 прицельных обстрелов, в том числе с применением минометов 82 калибра. В результате боевых действий ни один защитник Украины не погиб, однако двое бойцов были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным нашей разведки, в рядах НВФ 8 человек убиты, еще трое — ранены.

Луганское направление

На этом участке насчитано 3 случая ведения огня по позициям ВС Украины.

Днем, в 13:40, со стороны неподконтрольного поселка Желобок из автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра были обстреляны наши позиции под Крымским.

Украинские военные ответили плотным огнем из пехотного оружия, в результате чего вражеский обстрел прекратился уже через 10 минут.

Более мощный и продолжительный обстрел произошел в 19:00 возле Новолуганского. Там в течение 20 минут противник вел огонь из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. Эта провокация также не осталась без ответа.

Кроме того, в 21:10 защитники Крымского подверглись минометному обстрелу. Всего было насчитано 5 разрывов мин 82 калибра.

Донецкое направление

Здесь неприятель совершил большинство огневых налетов, а именно 13.

Начиная с 07:00 и до 23:20, с небольшими перерывами, велся огонь по позициям ВСУ, преимущественно из гранатометов и другого пехотного вооружения.

Так, под обстрелом находились районы н.п. Старогнатовка, Пески, Лебединское, Чермалык, Павлополь, Славное, Каменка, Новотроицкое.

Авдеевку и Водяное противник обстреливал несколько раз за сутки. В частности, в 08:00 со стороны неподконтрольной Ужовки по опорным пунктам вблизи Водяного было выпущено 6 мин 82-го калибра.

В 8 случаях, во время наиболее опасных обстрелов, военнослужащие ВС Украины открывали огонь в ответ из дежурных огневых средств.

Ситуация на сегодня, 17 декабря

С начала суток, по состоянию на 12:00, в зоне вооруженного конфликта зафиксирована одна огневая провокация противника.

Утром из стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил под Гнутово.

Потерь с начала текущих суток нет.

Источник: https://donpress.com