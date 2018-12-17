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На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек
Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Зализное, пгт. Северный и Южный. Без воды оказались более 40 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
“Уважаемые жители и гости города Торецк! В результате вражеских обстрелов со стороны российских наемников есть подозрение повреждения водопровода Горловка-Торецк. Просим Вас сделать минимально необходимый запас воды”, - говорится в сообщении на сайте Торецкое военно-гражданской администрации.
Вследствие обстрелов остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Зализное, пгт. Северный и Южный.
16 декабря в 22:00 в Главное управление поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе “Горловка — Торецк” диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 была остановлена подача воды по водопроводу.
По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.
В г. Торецкое есть резервуар питьевой воды объемом 10000 м3, в котором сейчас находится 2,500 м3 питьевой воды, минимальный уровень воды в резервуаре для забора насосными агрегатами составляет 1000 м3. При необходимости вода будет подаваться населению почасово с резервуара. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.
Установление причин увеличения потерь воды на водопроводе планируется на 17 декабря.
От Главного управления силы и средства не привлекались.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, вода, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы
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