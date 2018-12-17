Наступление ВСУ на "ДНР": оккупационные власти пугают жителей ОРДЛО военными операциями Киева

17.12.2018 20:45

Боевики Донбасса представили дезинформацию. Речь идет о так называемом "наступлении ВСУ".

Источники, безусловно, не были представлены со стороны сепаратистских СМИ. В свою очередь, со стороны ВСУ не было никаких официальных заявлений по этому поводу. Сепаратисты начали очередные махинации.

В этот раз они пугают мирных жителей оккупированного Донбасса наступлением украинской армии. Первым об этом заговорил так называемый "заместитель начальника управления народной милиции" Эдуард Басурин, передает издание "Диалог.UA".

Отмечается, что эти данные принесла оккупационным властям разведка. Кроме того, боевик поведал о том, что в определенных направлениях уже якобы сосредоточены войска Украины.

Хотя официального подтверждения этому со стороны ВСУ не было. Басурин считает, что украинскому лидеру Петру Порошенко необходим повод, чтобы военное положение в Украине было продлено.

Хотя никаких фактов в пользу данного утверждения он тоже не привел. Тем временем в соцсетях бурно обсуждают запугивания по отношению к местным жителям.

Одни комментаторы восприняли данное, как очередную шутку. Другие же даже выстроили теории, в которых говорится об очередных махинациях со стороны "Л/ДНР".



Источник: dialog.ua