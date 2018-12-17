Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк

17.12.2018 15:30

Террористы из так называемой «ДНР» распространили очередной фейк, относительно наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщают едва ли не все террористические пророссийские информационные ресурсы, передает replyua.net.



Так, к примеру, они сообщают, что Соединенные Штаты Америки изменили планы, имеющиеся у Украины, относительно «захвата» Донбасса. На этот факт обратил внимание Анатолий Штефан (Штирлиц), офицер Вооруженных сил Украины и известный блогер. «Оказывается, это США нам изменили план наступления, согласно которому мы уже как двое суток идем. А еще было закрытое совещание кураторов США с командирами бригад и полков. Смотрю что в Дырляндии хорошие информаторы в наших штабах работают, утром боярышника выпьют и сразу инсайды бросают оккупантам», - пишет он.



Напомним, что недавно в пропагандистской прессе начали появляться заявления о том, что ВСУ ведет подготовку к наступлению. Сначала они даже устроили панику, завив о перемещении некой военной техники из Европы, после чего заявили о грядущем наступлении на Донбасс военных из Чехии, а также Словакии. ВСУ, в свою очередь, категорически опровергло подобные домыслы, заявив, что все подразделения остаются на своих местах.