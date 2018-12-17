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"Ночью на улицах что-то страшное": комендантский час в Донецке
Дончане убеждены, что комендантский час не помогает ничем обычным горожанам, в частности, точно не способствует уменьшению количества краж в ночное время.
Об этом жители Донецка пишут в соцсетях, передает Знай.
Так, в одной из местных групп в соцсети местный житель пишет о том, что 11 декабря ночью с его автомобиля сняли колеса, и консультируется с водителями, есть ли смысл обращаться в «полицию».
Несмотря на эту ситуацию дончане отмечают, что комендантский час, который нужен в том числе для того, чтобы предотвращать подобные преступления, ничем не помогает обычным горожанам:
Никита: «Пушилину Надо говорить, что до задницы его комендантский час»;
Кирилл: «Не было бы комендантского часа – могли бы быть свидетели… Или вообще не разули, а побоялись прохожих. А так бояться нечего. Никого на улице нет, камеры нигде не висят… Идиллия для краж и грабежей»;
Никита: «Ну и я о том же, она вообще не нужна никому»;
Александр: «Ставьте камеры, господа… Зарплат нет, воровство будет процветать»;
Владимир: «Вот вам и комендантский час».
Кроме того люди предполагают, что «полиция» и сама может быть причастна:
Владимир: «На полицию распространяется комчас? Зима, знаете ли… Им же тоже хочется переобуться…»;
Андрей: «Кроме военной б**ятини – никому».
Кроме того, по сути вопроса дончанина мнения жителей Донецка разделились. Одни считают, что есть смысл обращаться в милицию, другие – что нет:
Денис: «Конечно, есть смысл. Только скрин заявлений с их подписью тоже делайте, это простимулирует их в долгий ящик не откладывать»;
Сергей: «Они таким не занимаются, невыгодно».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, комендантский час, ДНР
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