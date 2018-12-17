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ОБСЕ: НВФ перебросили под Луганск «Гиацинты»
17.12.2018 08:45
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал запрещенную военную технику со стороны незаконных воинских подразделений. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15.12.2018 года, участники вооруженных формирований продолжают размещать вооружение и военную технику со стороны с нарушением линий отвода тяжелого вооружения.
«Так, 13 декабря, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 „Гиацинт-Б“, 152 мм) вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска», — говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия что подразделений НВФ в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, ООС
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