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Отменят ли военное положение в Украине: Порошенко лично озвучил четкие причины
Введенное в отдельных областях Украины военное положение не будет продлеваться при условии того, что Россия не пойдет на широкомасштабное вторжение в страну.
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал перспективу отмены военного положения, введенного в отдельных областях Украины, передает "Диалог.UA".
"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии соприкосновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - заявил он.
Более того, глава государства подчеркнул, что он немедленно бы отменил введенное особое положение при условии снижения риска открытого акта агрессии со стороны Российской Федерации.
"Если бы войска были отведены, я бы немедленно прекратил действие военного положения”, - резюмировал Петр Порошенко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, причины, военное положение, Порошенко
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