- РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"07:45
- В Донецке «сотрудники МВД» расстреляли гражданский автомобиль23:19
- В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ22:35
- В Донецке "силовики" окончательно "сорвались с цепи" и кошмарят граждан: сепаратисты уже не могут молчать22:08
- На окупованому Донбасі бойовики утримують щонайменше 89 цивільних заручників21:43
- В Донецке один из районов остался без отопления21:14
- В «ДНР» заявили, что выдали 4 тыс. свидетельств о браке18:59
- Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе17:50
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"
Провокацию с применением химического оружия готовят российские оккупанты на подконтрольной им части Донецкой области.
Как пишет житель Донецка и блогер Фашик Донецкий для "Обозревателя", оккупанты завезли на территорию "ДНР" такие же беспилотные летательные аппараты, как Турция предоставила Украине, а еще совместимые с ними боеприпасы с химическим оружием, передает "Диалог.UA".
"Сразу после первого заявления басурина о будущих химических атаках, фейковое госкомэкомполитики дыныры рассказало о мерах по предупреждению перемещения опасных химических веществ.
Дальше - больше: после истерии басурина выступает пушилин и верещит о возможном наступлении всУ на Мариупольском направлении, а сразу за ним разговорился предатель ходаковский, который заявил, что при поддержке рф дынырийцы готовы выйти на границы Луганской и Донецкой областей", - пишет блогер. Также на оккупированный Донбасс прибыл российский генерал Федоров, который курировал применение химического оружия в Сирии.
И все это происходит на фоне массированной пропагандистской кампании: жителям оккупированных территорий рассказывают о том, что очень вероятно масштабное "наступление ВСУ". Причем, с применением химического оружия. "Но это не самое интересное.
Самое интересное то, что к беспилотникам завезены боеприпасы с химическим оружием. Итого: на территории оккупированной Донецкой области уже завезены БПЛА, которые идентичны тем, которые Турция предоставила Украине и химическое оружие. Сложите 2+2 сами для чего это все. Кроме БПЛА с отравой на оккупированные территории приехал русский генерал по фамилии Федоров.
Именно этот кадровый русский военный замечен в применении химического оружия в Сирии и Великобритании. Знаете как позывной его? Фокусник", - отмечает Фашик Донецкий. Вывод сделать нетрудно: скорее всего, готовится чудовищная провокация.
Ведь россияне уже множество раз обстреливали мирных жителей, обвиняя в этом Украину. Сейчас, не исключено, они решили перейти на новый уровень.
Блогер также полагает, что пропагандистская кампания развернута еще и с целью отвлечь жителей оккупированных территорий от насущных проблем, в первую очередь – экономических, которые особенно ощутимы накануне праздника – Нового Года. В будни ужасающая бедность ощущается не столь остро, как в праздник, когда человеку нечего поставить на новогодний стол.
Потому, возможно, и сама провокация – тоже запредельно циничный и человеконенавистнический способ отвлечения людей от повседневных проблем, которые – все острее и болезненнее. "Морали нет. Как по мне, все очевидно: кто-то в лаптях с балалайкой задумал чудовищную провокацию и хочет использовать для этого химическое оружие. Решится ли на этот шаг рф? Не знаю, честно. Но военные преступления не имеют срока давности, помните об этом, русские оккупанты", - резюмирует дончанин.
Напомним, доведенные до отчаяния жители "ДНР" грозятся устроить в "республике" массовые бунты.
Также житель Донецка на реальном примере показал, какой это ад "ДНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, химическое оружие, провокация, ДНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- ВМС Украины готовы открыть огонь в случае провокаций
- Недалеко от Мариуполя корабли РФ пытались устроить провокацию
- Нардеп: "Российские корабли подтолкнули Крым к глобальной экологической катастрофе" (ВИДЕО)
- Российские истребители несколько раз пролетали над украинскими землями
- Россия готовит Украине "мерзкие провокации", крупномасштабных военных действий не должно быть - политолог
- РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"07:45
- В Донецке «сотрудники МВД» расстреляли гражданский автомобиль23:19
- В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ22:35
- В Донецке "силовики" окончательно "сорвались с цепи" и кошмарят граждан: сепаратисты уже не могут молчать22:08
- На окупованому Донбасі бойовики утримують щонайменше 89 цивільних заручників21:43
- В Донецке один из районов остался без отопления21:14
- В «ДНР» заявили, что выдали 4 тыс. свидетельств о браке18:59
- Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе17:50
- В Донецке снова перебои с Vodafone: в центре города потеряли связь17:26
- В «ДНР» работников школ и учащихся заставляют собирать «посылки» для боевиков16:35
- РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"07:45
- Столбики термометров радовать не будут: в Украину идет резкое похолодание07:30
- Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше07:10
- В Донецке «сотрудники МВД» расстреляли гражданский автомобиль23:19
- В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ22:35
- В Донецке "силовики" окончательно "сорвались с цепи" и кошмарят граждан: сепаратисты уже не могут молчать22:08
- На окупованому Донбасі бойовики утримують щонайменше 89 цивільних заручників21:43
- В Донецке один из районов остался без отопления21:14
- Генерал спрогнозировал дальнейшие шаги Кремля после предоставления Украине Томоса20:37
- Опечаленный Томосом изгнанник "Оппоблока" Бойко проговорился о реальном рейтинге Порошенко: "У нас нет шансов"20:05
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года13:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра