РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"

17.12.2018 07:45

Провокацию с применением химического оружия готовят российские оккупанты на подконтрольной им части Донецкой области.

Как пишет житель Донецка и блогер Фашик Донецкий для "Обозревателя", оккупанты завезли на территорию "ДНР" такие же беспилотные летательные аппараты, как Турция предоставила Украине, а еще совместимые с ними боеприпасы с химическим оружием, передает "Диалог.UA".

"Сразу после первого заявления басурина о будущих химических атаках, фейковое госкомэкомполитики дыныры рассказало о мерах по предупреждению перемещения опасных химических веществ.

Дальше - больше: после истерии басурина выступает пушилин и верещит о возможном наступлении всУ на Мариупольском направлении, а сразу за ним разговорился предатель ходаковский, который заявил, что при поддержке рф дынырийцы готовы выйти на границы Луганской и Донецкой областей", - пишет блогер. Также на оккупированный Донбасс прибыл российский генерал Федоров, который курировал применение химического оружия в Сирии.

И все это происходит на фоне массированной пропагандистской кампании: жителям оккупированных территорий рассказывают о том, что очень вероятно масштабное "наступление ВСУ". Причем, с применением химического оружия. "Но это не самое интересное.

Самое интересное то, что к беспилотникам завезены боеприпасы с химическим оружием. Итого: на территории оккупированной Донецкой области уже завезены БПЛА, которые идентичны тем, которые Турция предоставила Украине и химическое оружие. Сложите 2+2 сами для чего это все. Кроме БПЛА с отравой на оккупированные территории приехал русский генерал по фамилии Федоров.

Именно этот кадровый русский военный замечен в применении химического оружия в Сирии и Великобритании. Знаете как позывной его? Фокусник", - отмечает Фашик Донецкий. Вывод сделать нетрудно: скорее всего, готовится чудовищная провокация.

Ведь россияне уже множество раз обстреливали мирных жителей, обвиняя в этом Украину. Сейчас, не исключено, они решили перейти на новый уровень.

Блогер также полагает, что пропагандистская кампания развернута еще и с целью отвлечь жителей оккупированных территорий от насущных проблем, в первую очередь – экономических, которые особенно ощутимы накануне праздника – Нового Года. В будни ужасающая бедность ощущается не столь остро, как в праздник, когда человеку нечего поставить на новогодний стол.

Потому, возможно, и сама провокация – тоже запредельно циничный и человеконенавистнический способ отвлечения людей от повседневных проблем, которые – все острее и болезненнее. "Морали нет. Как по мне, все очевидно: кто-то в лаптях с балалайкой задумал чудовищную провокацию и хочет использовать для этого химическое оружие. Решится ли на этот шаг рф? Не знаю, честно. Но военные преступления не имеют срока давности, помните об этом, русские оккупанты", - резюмирует дончанин.

Напомним, доведенные до отчаяния жители "ДНР" грозятся устроить в "республике" массовые бунты.

Также житель Донецка на реальном примере показал, какой это ад "ДНР".



Источник: www.dialog.ua