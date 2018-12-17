"России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью

17.12.2018 14:30

В Москве пришли к выводу, что официальное признание псевдореспублик "Л/ДНР" повлечет за собой неприятные последствия для России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 17 декабря, громко заявил, что Кремль потеряет некую власть над Украиной, если решится на признание фейк-республик "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

Также, по его мнение, внутренние проблемы Киева "гораздо шире и гораздо глубже, чем просто "Л/ДНР".

Более того, глава МИД уверен, что власти Украины в скором времени планируют "совершить вооруженную провокацию" на границе с аннексированным Крымом. "На последнюю декаду декабря президент Украины Петр Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом", - констатировал он.



Источник: www.dialog.ua