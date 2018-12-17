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Архив - Донецкая область

Торецк остался без воды из-за серьезного обстрела. Жителей просят сделать запасы

17.12.2018 08:00
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Торецк остался без воды из-за серьезного обстрела. Жителей просят сделать запасы

Под Торецком (Донецкая область) может быть серьезно поврежден водопровод Горловка-Торецкое. Об этом сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Точных данных о повреждениях пока нет — участок, на котором расположен водопровод, подвергся обстрелам со стороны противника, ситуация изучается.

Торецк остался без воды, и сроки ее подачи неизвестны.

«В результате вражеских обстрелов со стороны российских наемников есть подозрение повреждения водопровода Горловка-Торецкое. Просим Вас сделать минимально необходимый запас воды. Информация уточняется, следите за новостями на странице в Фейсбуке и на официальном сайте ВЦА г. Торецка», — говорится в сообщениях.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, вода, обстрел, Торецк
 
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