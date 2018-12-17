Украина озвучила главарям ОРДЛО условия по обмену пленными

17.12.2018 18:39

Украинские власти готовы обменять 66 осужденных членов НВФ на 19 заключенных, удерживаемых в ОРДЛО. Об этом сообщила уполномоченной президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

В частности, Геращенко сообщает:

«В Минске 19 декабря состоится последняя в текущем году встреча Трехсторонней контактной группы. Это — 101-е заседание за четыре года деятельности ТКГ».

При этом она уточнила, что Украина переживает о судьбе военнопленных и незаконно удерживаемом донецком блогере Станиславе Асеевом.

Также, в ходе заседания ТКГ украинская сторона предложит России передать 23 осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова и других).

Источник: https://donpress.com