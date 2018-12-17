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Архив - Донецкая область

В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)

17.12.2018 12:02
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В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)

Масштабный проект убитого в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко постиг крупный позор.

Стало известно, что в организованных под покровительством Захарченко "теплицах Донбасса" урожай был заброшен и начал гнить. Журналист издания "Радио Свобода" Александр Демченко показал, во что превратился масштабный пропагандистский проект "ДНР" после бегства из Донецка Ташкента и убийства Захарченко.

"Урожай было некому убирать", - утверждают сами боевики. Он также опубликовал фотографии одной из теплиц, на которой видно несобранный урожай капусты, гниющий в заброшенной теплице. Фотографии произвели на Сеть сильное впечатление полным опустошением и деградацией.


Со своим комментарием отметился и журналист Денис Казанский. "Тот момент, когда отжать чужое смогли, а наладить работу нет.

ДНРовцам не хватило ума убрать урожай в теплицах, и он сгнил под открытым небом. Казалось, что может быть проще - собрать овощи? Но даже этого не могут. Это ж не магазины грабить и не в МММ старух разводить на деньги", - написал он.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донецк, Донбасс, теплица, ДНР, Захарченко, ОРДО
 
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