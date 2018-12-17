В Донецке во время комендантского часа грабят гаражи и пытаются врываться в дома

17.12.2018 13:30

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах процветает мародерство. Грабят не только пустующее жилье и гаражи, но и пытаются врываться в дома. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области неоднократно сообщали, что в «ДНР» процветает мародерство, особенно под покровом «комендантского часа». Мародеры не только грабят пустующее жилье и гаражи, но уже пытаются врываться в жилые дома. Особенно усердствуют мародеры в Донецке в микрорайоне Азотный.

При попытках жителей оккупированных территорий жаловаться в «полицию», ничего не происходит. Оккупационные «власти» просто не обращают на это внимания.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Анон! В черный список полицию ДНР!!! Микрорайон Азотный! Ночью вскрывают сараи и гаражи! Бьют замки и забирают инструмент (болгарки, сварочный аппараты, и т.д.). У нас на калитке сбили замок! примерно в час ночи мы услышали хороший удар по двери, выбежали и спугнули. По счету мы уже десятые к кому лезли! Происходит это все по одной улице, воры не гнушаются ни чем! Скорее всего есть автомобиль, потому что то количество вещей которое уносят, в руках не унесешь!!! вызывают полицию, никаких оперативно-розыскных мероприятий не проводится!!!!!»,

««Вы всё врёти! У нас комендантский час и всё такое! Палиция наша работает харашё спасиба ей!» Надеюсь, я сэкономила время любителям рассказать, как у нас всё хорошо и какая у нас ох****ная полиция»,

«Борошеные дома грабить закончили. Теперь пошли грабить обитаемые… Затобез….ер..».

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