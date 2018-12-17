Главная / Новости / Донецкая область / В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены
Последние новости раздела
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- В Донецке во время комендантского часа грабят гаражи и пытаются врываться в дома13:30
- «Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО13:15
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
- Отменят ли военное положение в Украине: Порошенко лично озвучил четкие причины 10:55
- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»09:00
- ОБСЕ: НВФ перебросили под Луганск «Гиацинты»08:45
В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены
17.12.2018 14:04
Жители временно оккупированной Горловки встревожены тем, что утром в город въехали два грузовика боевиков «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня утром жители временно оккупированной Горловки были встревожены тем, что в город въехали два грузовика с боевиками «ДНР». Грузовики сопровождали машины «ГАИ». Вот что рассказали горловчане в соцсетях:
«Горловка Два камуфлированных грузовика с орками в сопровождении ГАИ по Интернаыиональной в сторону центра».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
Читайте также:
- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки
- В Горловке запретили медикам говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ без «письменного разрешения»
- Ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Максут»
- В Горловке по улицам ходит вооруженный патруль. Горловчане встревожены
- Подростки в Горловке подорвались на необозначенном минном поле
- В оккупированной Горловке вчера фестивалил Зугрэс
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- В Донецке во время комендантского часа грабят гаражи и пытаются врываться в дома13:30
- «Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО13:15
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
- Отменят ли военное положение в Украине: Порошенко лично озвучил четкие причины 10:55
- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»09:00
- ОБСЕ: НВФ перебросили под Луганск «Гиацинты»08:45
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- Первый год дорожной децентрализации: итоги и планы на будущее13:47
- В Донецке во время комендантского часа грабят гаражи и пытаются врываться в дома13:30
- Ученые доказали заразность болезни Альцейгмера13:25
- «Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО13:15
- "Россия начала шаги по изоляции страны", - журналист пояснил, к чему это приведет 13:00
- Мужчина придумал, как обмануть банкомат12:52
- «Мало не покажется»: глава МИД РФ пригрозил Украине12:37
- В Украине получателям субсидий готовят новые препятствия12:20
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра