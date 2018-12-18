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Боевики «ДНР» и наемники из РФ ходят в кирзовых сапогах и с холщевыми вещмешками
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов рассказывают, что боевики «ДНР» и российские наемники ходят в кирзовых сапогах и с холщевыми вещмешками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов рассказывают, что боевики «ДНР» и российские наемники бросаются в глаза своим внешним видом. Большинство из них обуты в кирзовые сапоги, а у некоторых вместо современных рюкзаков холщевые вещмешки. Все эти вещи, скорей всего, получают с российских складов НЗ, где может быть форма чуть ли 40-50 годов.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Солдатня ездит в донецких маршрутках… где то у «пиндосов» берцы и рюкзаки, а в рос.армии кирзачи и вещмешки «а-ля как у дидов»… Зелёные холщовые мешки с завязочками… еще б шинельку скрученную через плечо, пилотку да самокруточку и вот он – «борец с фашизмом» готов..»,
«Я так думаю, шо с самокруточками там уже все впорядке. Басурин по военной дружбе ж делится с ними, а у него поставки регулярные и обильные, что сразу становится понятно после его очередных появлений на ТВ».
Теги: Донбасс, сапоги, ДНР, боевики, наемники, Басурин, соцсети, РФ
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