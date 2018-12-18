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Боевики «ДНР» понесли серьезные потери в живой силе. Ликвидированы 8 боевиков
18.12.2018 08:42
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери. Так, за прошедшие сутки ликвидированы 8 боевиков.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает пресс-служба украинской разведки, за минувшие сутки на временно оккупированных территориях ликвидированы 8 боевиков «ДНР» и ещё 3 ранены.
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, потери
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