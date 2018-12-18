Боевики «ДНР» понесли серьезные потери в живой силе. Ликвидированы 8 боевиков

18.12.2018 08:42

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут серьезные потери. Так, за прошедшие сутки ликвидированы 8 боевиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает пресс-служба украинской разведки, за минувшие сутки на временно оккупированных территориях ликвидированы 8 боевиков «ДНР» и ещё 3 ранены.