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Боевики «ДНР» за 3 дня задержали 240 человек
18.12.2018 11:39
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области задержали 240 человек за нарушение комендантского часа.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях боевики «ДНР» и российские оккупанты провели 3-дневную облаву. С 14 по 16 декабря за нарушение комендантского часа были задержаны 240 человек.
Теги: Донбасс, облава, комендантский час, задержание, ДНР, боевики
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