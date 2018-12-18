Боевики «ДНР» за 3 дня задержали 240 человек

18.12.2018 11:39

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области задержали 240 человек за нарушение комендантского часа.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях боевики «ДНР» и российские оккупанты провели 3-дневную облаву. С 14 по 16 декабря за нарушение комендантского часа были задержаны 240 человек.