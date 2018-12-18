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"ДНР" готовится к штурму на Светлодарской дуге - под Горловку срочно переброшен спецназ
Боевики "ДНР" напуганы подготовкой к "наступлению" украинской армии на Донбассе и бьют тревогу, сообщая о прибытии подразделений спецназа Великобритании в район Горловки. Боевики боятся прорыва ВСУ не только в районе Горловки, но и на участке фронта на Светлодарской дуге.
Социальные сети российских наемников подтверждают, что в рядах армии "ДНР" началась настоящая паника перед возможным наступлением украинской армии в районе Горловки и Светлодарской дуги.
Боевики распространяют информацию о том, что на участок населенного пункта Новолуганское прибыла группа военных ЧВК из Норвегии в количестве 20 человек, передает dialog.ua.
Разведка российских наемников утверждает, что подразделения "Специальной авиадесантной службы" (SAS) армии Великобритании были переброшены на горловское направление со специальной миссией, суть которой состоит в попытке выкрасть представителей командования силовых подразделений и армии "ДНР".
"Военнослужащие SAS прибыли для проведения спецоперации по похищению на территории "республики" представителей командования и военнослужащих "народной милиции", чтобы в последующем выдать их в качестве кадровых военнослужащих ВС РФ", - заявили в "ДНР".
Теги: Донбасс, Горловка, Англия, ДНР, боевики, ВСУ, Светлодарская дуга, ЧВК "Вагнера", РФ
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