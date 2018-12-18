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На Донбассе боевики не прекратили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

18.12.2018 08:05
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На Донбассе боевики не прекратили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом запрещенное "Минском" вооружение российские наемники не применяли.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.

"17 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В частности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе Крымского на Луганском направлении, в районе Луганского на Светлодарском направлении, вблизи Марьинки, Тарамчука, Славного на Донецком направлении, а также в районе Гнутово на Мариупольском направлении.

"В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 17 декабря один оккупант был уничтожен и 4 ранены", – рассказали в ООС.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
 
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