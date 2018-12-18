Под Горловкой подорвался на мине член НВФ «Молла»

18.12.2018 08:59

В зоне ООС в результате подрыва на мине погиб член незаконных вооруженных формирований Бережняк Виталий, известный по позывному «Молла».

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Погибший «Молла» был родом из Горловки Донецкой области, где родился 20 янваляр 1996 года.

По словам сослуживцев и родственников, Бережняк погиб в районе неподконтрольной Украине Горловки 15 декабря текущего года.

Причиной его смерти предположительно является подрыв на мине или растяжке.