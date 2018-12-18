Под Мариуполем боец ВСУ подстрелил побратима

18.12.2018 13:05

Боец ВСУ под Мариуполем ранил побратима во время службы.

Информация об этом есть в реестре судебных решений, пишет 0629.

На прошлой неделе в Ильичевском суде состоялось заседание по происшествию, которое имело место быть 9 августа 2015 г. в одной из воинских частей вблизи Сартаны. Один из военнослужащих, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ночью двигался по территории части и встретил патрульного. Патрульный, согласно уставу, скомандовал: "Стой! Кто идет?" и послал патрон в патронник. Боец проигнорировал команду, и чтобы унизить патрульного, ударил его головой в подбородок, а потом стал отбирать автомат.

В результате борьбы произошли неконтролируемые выстрелы, в результате которых патрульный получил ранения бедра. Это было квалифицировано как легкие телесные повреждения.

Обвиняемый признал вину. Просил его строго не карать и сказал, что имеет ребенка и является участником боевых действий.

Суд признал мужчину виновным в правонарушении по ст. 406 ч 2. (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее легкие или средние телесные повреждения). Ему назначили 2 года лишения свободы, но от пребывания срока освободили согласно "Закону об амнистии".