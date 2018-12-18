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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем боец ВСУ подстрелил побратима

18.12.2018 13:05
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Под Мариуполем боец ВСУ подстрелил побратима

Боец ВСУ под Мариуполем ранил побратима во время службы.
Информация об этом есть в реестре судебных решений, пишет 0629.
На прошлой неделе в Ильичевском суде состоялось заседание по происшествию, которое имело место быть 9 августа 2015 г. в одной из воинских частей вблизи Сартаны. Один из военнослужащих, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ночью двигался по территории части и встретил патрульного. Патрульный, согласно уставу, скомандовал: "Стой! Кто идет?" и послал патрон в патронник. Боец проигнорировал команду, и чтобы унизить патрульного, ударил его головой в подбородок, а потом стал отбирать автомат.
В результате борьбы произошли неконтролируемые выстрелы, в результате которых патрульный получил ранения бедра. Это было квалифицировано как легкие телесные повреждения.
Обвиняемый признал вину. Просил его строго не карать и сказал, что имеет ребенка и является участником боевых действий.
Суд признал мужчину виновным в правонарушении по ст. 406 ч 2. (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее легкие или средние телесные повреждения). Ему назначили 2 года лишения свободы, но от пребывания срока освободили согласно "Закону об амнистии".



Теги: Донбасс, Мариуполь, ВСУ, боец
 
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