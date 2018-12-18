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Россия перебросила под Мариуполь чеченских наемников: Генштаб ВСУ сообщил тревожные новости с Донбасса. ВИДЕО
Российские военные перебросили на передовые позиции на мариупольском направлении снайперское подразделение, полностью укомплектованное боевиками чеченской национальности.
Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-центра Министерства обороны Украины, передает dialog.ua.
В последней сводке о ситуации на фронте отмечено, что снайперское подразделение укомплектовано исключительно кадыровцами.
При этом осуществляется минирование районов возможного разворачивания боевых действий с использованием мин, которые запрещены международным правом.
В сообщении отмечается, что речь идет о минно-осколочных снарядах МОН-200 и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).
СМИ напоминают, что ранее Генеральный штаб перебросил танковое подразделение в Мариуполь, опасаясь наступления российской армии для создания сухопутного коридора в Крым.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Мариуполь, Чечня, боевики, ВСУ, наемники, минирование
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